Coronavirus:bandiera a mezz'asta a Colle

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Bandiera a mezz'asta questa mattina anche al Quirinale che in serata vedrà il celebre "Torrino" del palazzo illuminato con il tricolore.

Questa mattina infatti un gruppo di corazzieri ha provveduto collocare "a mezz'asta" in segno di lutto la bandiera italiana che si trova sul balcone della piazza del Quirinale. Mentre in serata, grazie all'Acea, il "Torrino" sarà illuminato di bianco, rosso e verde dal tramonto all'alba e fino alla fine dell'emergenza.

Il "Torrino" è un po' il simbolo del Quirinale ed è il punto più alto del palazzo che fu dei papi: è un belvedere fatto realizzare dall'architetto Ottaviano Mascarino nel corso di uno dei primi ampliamenti dell'edificio, su incarico di papa Gregorio XIII. Proprio sul "Torrino" sono issate le tre bandiere istituzionali, ovvero il Tricolore, la bandiera dell'Unione europea e lo stendardo presidenziale.