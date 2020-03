Cav, stop ad eurobond è scelta miope

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Io conosco bene il premier albanese ed ho apprezzato il suo gesto e la parole nobili. L'Albania è una piccola nazione ma è una terra di antiche civiltà con cui il nostro Paese ha un rapporto storico. Dico però che l'Europa non deve aiutare noi, l'Ue deve aiutare se stessa perché né la pandemia né la crisi economica si battono senza uno sforzo collettivo e coordinato. Ed è per questo che ho definito miope il rifiuto di alcuni Paesi degli eurobond". Lo afferma il leader di Forza Italia in un'intervista radio 105 parlando del ruolo dell'Europa nella crisi.