Orlando, Ue fermi Orban, inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Il virus ha fatto ammalare anche la democrazia nel nostro continente. Ciò che sta avvenendo in queste ore in Ungheria è inaccettabile. L'Europa deve far tornare indietro Orban, Un regime autoritario non può far parte dell'Unione". Lo scrive su twitter il vice segretario del Pd Andrea Orlando.