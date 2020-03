Orlando (Pd), condividere rischio in Ue

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Noi non vogliamo la condivisione del debito ma del rischio, vogliamo che gli interventi che servono siano basati su finanziamenti europei fatti con debito in più, non chiediamo a olandesi e tedeschi di pagare il nostro debito storico. Noto che anche i sovranisti europei non hanno mosso un dito per l'Italia. Ma vedo che stavolta il fronte per un intervento è più forte che in passato e anche nell'opinione pubblica dei paesi del nord si è aperta una discussione". Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, a Sky tg24 Start.