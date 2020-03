Orlando, carceri non diventino focolai

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Aprire rapidamente una discussione sul carcere che tenga conto di questa fase e non ricalchi il copione di questi anni" con la contrapposizione tra giustizialisti e garantisti, per evitare che senza specifici provvedimenti i penitenziari diventino dei "focolai" di coronavirus pericolosi per tutto il Paese e non solo per i reclusi e per chi lavora nelle carceri. Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, in una lettera aperta indirizzata a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, pubblicata sul blog di Orlando ospitato da Huffingtonpost.