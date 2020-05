L'Iran cambia moneta, dice addio al rial e passa al toman

L'Iran dice addio al rial. Il Parlamento di Teheran ha approvato oggi una legge di iniziativa governativa che sostituisce la valuta nazionale con la nuova divisa, il toman, nell'ambito di una riforma del sistema bancario e monetario per facilitare le transazioni della popolazione, che da tempo usava già il toman nella vita quotidiana.

Il testo, spiega l'Irna, prevede il passaggio alla nuova valuta togliendo quattro zeri al rial ed è stato proposto dall'Esecutivo per ridurre gli effetti psicologici dell'aumento dell'inflazione degli ultimi decenni, legato alle sanzioni americane e alla discussa gestione finanziaria di Teheran. È previsto un periodo di transizione di due anni per la sostituzione delle monete e banconote di rial ancora in circolazione. Dopo l'approvazione finale del Parlamento, la legge dovrà essere ratificata dal Consiglio dei Guardiani, organo che valuta la compatibilità delle norme con la Costituzione e l'islam.