Coronavirus: le notizie della giornata

12:28 - Sospesi i traghetti per la Sicilia e la Sardegna: Cin, la società dell'armatore Onorato, ha bloccato con decorrenza immediata, le corse programmate dalla Tirrenia su tutte le linee in convenzione con la Sardegna, la Sicilia e le Tremiti. Lo annuncia una nota della Tirrenia spiegando che la decisione segue il sequestro conservativo fatto dai commissari di Tirrenia dei conti correnti di Cin "in questo momento così drammatico per il Paese".

12:24 - Incontro tra il Pontefice e il premier Conte: Papa Francesco ha incontrato il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio italiano è stato ricevuto nella Biblioteca del Palazzo Apostolico.

11:38 - Assessore suicida in Germania, 'spaventato dal virus': Alle prese con l'incalzare del coronavirus, la Germania è sotto shock per la notizia della morte dell'assessore alle Finanze dell'Assia, Thomas Schaefer, trovato sabato senza vita sui binari di un intercity, a Hochheim sul Meno. Un suicidio che, nella lettura del presidente del Land di Francoforte, potrebbe avere a che fare con l'ansia prodotta proprio dall'emergenza del virus e, in particolare, dall'impatto sull'economia per la popolazione. Figura di punta del Gabinetto locale, dato come possibile successore di Volker Bouffier alla guida della Regione, il politico della Cdu, 54 anni, avrebbe lasciato alla moglie e ai due figli una lettera di addio, ora al vaglio degli inquirenti.

11:31 - Tre nuovi decessi per coronavirus in Alto Adige: Tre nuovi decessi per coronavirus in Alto Adige. Lo comunica l'Azienda sanitaria provinciale. Il bilancio delle vittime, dall'inizio dell'emergenza, sale così a 74. Si contano anche 87 nuovi contagi confermati dai test valutati che, nelle ultime 24 ore, sono stati 503. In totale, il numero delle persone positive al Covid-19 si attesta a 1.292.

11:24 - Crescono i contagi anche in Cisgiordania: Con la rilevazione di sei nuovi casi di coronavirus oggi a Biddo, un villaggio della Cisgiordania, il totale dei palestinesi risultati finora positivi è salito a 115, nove dei quali si trovano nella striscia di Gaza. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli interni palestinese Ghassan Nimer, citato dall'agenzia di stampa Wafa. Finora fra i palestinesi si è avuto un decesso, quello di una donna di 65 anni.

10:34 - Aumentano i contagi in Spagna: I casi di contagio in Spagna hanno superato quota 80.000 e si avvicinano a quelli registrati finora in tutta la Cina: è quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Per l'esattezza, la Spagna conta ora 80.110 casi contro gli 82.156 della Cina. I morti in Spagna sono 6.803 e le persone guarite sono 14.709

10:31 - Gentiloni: 'La mutualizzazione generica del debito pubblico non passerà mai, bisogna finalizzare': La discussione tra gli Stati Ue "è legittima ma non è adeguata alla fase che viviamo perché non dà soluzioni. Penso che si debba fare tutti gli sforzi perché lo stallo sia superato", con l'accortezza di non sottovalutare le decisioni che ha preso la Bce: lo ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni nella trasmissione Circo Massimo. "Credo che bisogna scommettere ancora che alla fine, soprattutto da parte della Germania, si arrivi a una comprensione della nuova situazione", ha aggiunto. L'emissione di bond "genericamente per mutualizzare il debito non verrà mai accettata", quindi bisogna finalizzarla ad una "missione", che può essere quella di finanziare gli obiettivi comuni come "affrontare l'emergenza sanitaria", creare "un nuovo strumento di garanzia per la disoccupazione e un piano per il sostegno alle imprese".

10:00 - Grillo: 'E' l'ora del reddito universale per tutti: "La via d'uscita da questa crisi non può essere come quella del 2008, quando si è preferito salvare le banche a discapito del popolo. E' arrivato il momento di mettere l'uomo al centro e non più il mercato del lavoro. Per fare ciò si deve garantire a tutti i cittadini lo stesso livello di partenza: un reddito di base universale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo.

09:52 - Apre un nuovo ospedale in Piemonte per far fronte all'emergenza: E' operativo da oggi l'ospedale di Verduno (Cuneo), che la Regione Piemonte ha completato con qualche settimana d'anticipo per far fronte all'emergenza coronavirus. Oggi l'arrivo dei primi venti pazienti nelle 55 camere e nei tre letti di terapia intensiva. "Mettiamo questa struttura a disposizione di tutto il Piemonte - spiega in un video su Facebook il governatore Alberto Cirio - Accoglierà i pazienti che, superata la fase acuta, hanno necessità di continuare ad essere assistiti per garantire a tutti i piemontesi che verranno curati"

09:37 - Gallera: 'Negli ultimi 4 giorni in Lombardia la situazione è cambiata molto' - "In Lombardia stiamo notando una flessione nel numero dei casi ma soprattutto della pressione sui pronto soccorso e sull'azione delle ambulanze. Negli ultimi 4 giorni è cambiato molto. E' il segno che il grande sforzo che stiamo facendo, al di là di qualche idiota, sta funzionando". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, a Mattino5. All'ospedale Sacco di Milano "venerdì avevano avuto 39 decessi per Coronavirus, ne hanno avuti 7 sabato e 9 domenica. E' un caso, ma la riduzione della pressione c'è ed è un dato positivo".

09:31 - Il vicepresidente della Bce: 'Sono a favore dei Coronabond': "Sono a favore dei coronabond." Lo ha detto il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, alla radio spagnola Cope, sottolineando che "si tratta di una pandemia che avrà ripercussioni su tutti". Il vicepresidente della Bce ha quindi spiegato che questa crisi, innescata dal coronavirus, "è completamente diversa da quelle del 2008-2009-2010".

08:53 - Conte a 'El Pais': 'Se l'Europa non si dimostrerà all'altezza vinceranno i nazionalismi': Il rischio che l'emergenza coronavirus dia linfa all'anti-europeismo in Paesi come in Italia "è evidente. Gli istinti nazionalisti, in Italia ma anche in altri Paesi, saranno molto forti se l'Ue non sarà all'altezza". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un'intervista a El Pais. Conte ribadisce che lavora per un'Europa più sociale e avverte che alla ripresa saranno moltissimi i problemi da affrontare.

08:36 - A New York 1000 decessi: I decessi provocati dal coronavirus nello Stato di New York hanno superato ieri, in meno di un mese, quota 1.000: lo riporta il New York Times sottolineando che gran parte dei decessi sono stati registrati negli ultimi giorni. Il bilancio aggiornato in questo Stato verrà reso noto oggi, ma secondo alcuni calcoli dovrebbe essere di almeno 1.026.

Ieri sera il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, aveva annunciato che le persone contagiate sono 59.513, di cui 8.503 in ospedale e 2.037 in terapia intensiva

08:28 - EasyJet mette a terra tutta la flotta: EasyJet mette a terra la sua intera flotta di aerei a seguito delle restrizioni di viaggio - senza precedenti - imposte dai Governi in risposta alla pandemia del Coronavirus e dell'implementazione di regimi di confinamento in molti Paesi europei. Negli ultimi giorni - si legge in una nota - la compagnia ha lavorato alacremente per il rimpatrio di numerosi passeggeri, operando oltre 650 voli di rimpatrio e riportando a casa più di 45.000 persone. Gli ultimi voli di rimpatrio sono stati effettuati ieri.

07:01 - In Corea del Sud 78 casi di contagio, tasso di guarigione al 54%: La Corea del Sud ha avuto domenica 78 contagi da coronavirus, meno dei 105 di sabato, quando sono stati motivo di preoccupazione i focolai a Seul (16 casi legati a una chiesa), le aree limitrofe e le infezioni importate per le quali è stata disposta la quarantena di 14 giorni a tutti gli arrivi nel Paese. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention ha reso noto che i decessi sono saliti a 158 (+6). Le infezioni sono salite a 9.661, di cui 4.275 casi sotto cure mediche e 5.228 dimessi dagli ospedali, con un tasso di guarigione al 54%. Numerose le proteste degli ambientalisti contro l'inquinamento tra le cause della pandemia.

06:43 - Ancora 800 italiani bloccati in Australia: E' rapidamente cresciuto negli ultimi giorni il numero di italiani, per lo più giovani - oltre 800 secondo le stime - in contatto con le istituzioni diplomatiche italiane in Australia per cercare di rientrare in patria. Lo riferiscono oggi i bisettimanali in lingua italiana Il Globo di Melbourne e La Fiamma di Sydney, sottolineando che è difficile avere idea della cifra effettiva, "poiché sta dando i suoi frutti il lavoro dei consolati che in questo giorni stanno assistendo i connazionali a imbarcarsi su qualcuno dei pochissimi voli disponibili".

05:57 - La Banca centrale cinese taglia a sorpresa di 20 punti base, al 2,20%, il tasso sui reverse repo a 7 giorni: E lo fa per allentare le pressioni sull'economia con le tensioni legate alla pandemia del coronavirus. L'istituto ha pure iniettato 50 miliardi di yuan sui mercati (7 miliardi di dollari) coi reverse repo a 7 giorni, rompendo un digiuno di 29 giorni di trading di fila. Il "riacquisto inverso" (reverse repo) comporta l'acquisto di asset con l'accordo sulla rivendita a un prezzo più alto in un futuro predeterminato

05:41 - In Cina 31 nuovi contagi di cui 30 importati e 1 interno: La Cina ha registrato domenica 31 nuovi casi di contagi da coronavirus, di cui 30 importati e uno interno nella provincia del Gansu. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha reso noto che i decessi sono saliti a 3.304 con i 4 nuovi casi riferibili all'Hubei, la provincia epicentro della pandemia. I contagi di ritorno sono adesso 723, di cui 93 risoltisi con la guarigione e 630 sotto trattamento ospedaliero (19 i casi gravi). Le infezioni sono 81.470 nel complesso, di cui 2.396 sono pazienti in cura e 75.770 guariti.

05:02 - L'Argentina prolunga il periodo di quarantena: Il presidente argentino Alberto Fernández ha annunciato ieri sera che la quarantena in atto nel Paese si estenderà fino al prossimo 12 aprile compreso.

04:36 - Le condizioni di Placido Domingo si aggravano: Placido Domingo è stato ricoverato in Messico per complicazioni da coronavirus. Lo riporta la Cnn, secondo la quale Domingo starebbe reagendo alle cure. La star dell'opera ha annunciato una settimana fa di essere positivo al coronavirus.

03:54 - Borse asiatiche ancora in negativo: La Borsa di Tokyo apre in ribasso del 3,26%, sui timori del diffondersi del coronavirus nel mondo. L'indice Nikkei è a quota 18.757,93 punti, 631,50 in meno di venerdì. Le Borse cinesi aprono la seduta in brusca correzione nel mezzo delle incertezze per l'avanzata del coronavirus su scala globale: l'indice Composite di Shanghai cede nelle rime battute l'1,63%, a 2.727,05 punti, mentre quello di Shenzhen segna un ribasso dell'1,95%, a quota 1.660,35.