Maltempo in Australia, ancora 200mila utenti senza elettricità

Più di 200.000 utenti australiani, tra famiglie e aziende, sono ancora senza elettricità lungo la costa orientale del Paese a causa del passaggio del ciclone Alfred con piogge torrenziali che oggi hanno inondato parte del Queensland e del Nuovo Galles del Sud.

Anche se la perturbazione sta perdendo forza, le autorità hanno emesso una serie di avvisi di inondazioni e condizioni meteorologiche avverse su un tratto di costa di 400 chilometri a cavallo tra i due Stati. La depressione tropicale ha portato 30 centimetri di pioggia in 24 ore sulla capitale del Queensland, Brisbane, ha reso noto l'ufficio meteorologico nazionale. Alcune strade della città di 2,5 milioni di abitanti sono state allagate, bloccando auto semisommerse nelle aree più colpite, come hanno mostrato to le immagini pubblicate sui media australiani. I servizi di emergenza hanno tratto in salvo 17 persone nel Queensland nella notte tra domenica e lunedì, ha affermato il premier dello stato, David Crisafulli.

Le aziende di servizi pubblici hanno dichiarato che più di 210.000 abitazioni e aziende sono ancora al buio nel Queensland e altre 10.000 nel Nuovo Galles del Sud.



