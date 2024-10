Palle di catrame si riversano su spiagge di Sydney

Le misteriose sfere nere, che a migliaia si sono riversate negli ultimi giorni lungo le iconiche spiagge di Sydney di Bondi, Bronte e Coogee sono state confermate come 'palle di catrame' da test condotti dal locale comune di Randwick. Ai bagnanti e ai frequentatori delle spiagge che circondano la baia di Sydney è raccomandato di non avvicinarsi "ai misteriosi rifiuti di forma sferica". Le spiagge rimangono chiuse mentre continuano le operazioni di rimozione del materiale, comunica l'autorità locale. Le palle vengono raccolte una alla volta e ammucchiate oltre la linea di alta marea e ricoperte di sabbia per evitare che siano raggiunte dalle onde. Secondo la portavoce dell'Australian Marine Conservation Society, Louise Morris, "qualcosa è avvenuto al largo e la fauna e flora marina ne sarà danneggiata. Le palle di catrame sono normalmente il risultato di qualche perdita di petrolio che si è combinata con detriti, plastica e altro.

Piccoli animali che vivono sul fondo saranno raggiunti dai sedimenti e cominceranno a ingerirli. In superficie, uccelli e altri animali saranno ricoperti di petrolio, compromettendo la loro abilità di volare, di nuotare e di alimentarsi."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA