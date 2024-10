L'Amerigo Vespucci lascia l'Australia, prossima tappa Singapore

Dopo cinque giorni in porto a Darwin, l'Amerigo Vespucci ha levato gli ormeggi ed è tornata in mare verso la nuova tappa del tour mondiale che sarà quella di Singapore. La nave scuola della Marina Militare ha fatto da sfondo alla cerimonia di chiusura che si è svolta al molo della capitale del Territorio del Nord alla presenza delle istituzioni italiane e locali.

"Siamo privilegiati, sentiamo il peso di portare sulle spalle questa responsabilità, è un vero onore per noi", ha detto il comandante Giuseppe Lai nel discorso di chiusura.

Con la tappa australiana, il tour arriva al suo giro di boa e si prepara a risalire gli oceani verso l'Italia, dove rientrerà ufficialmente a giugno 2025. "Attendo con ansia il momento in cui torneremo a casa - ha aggiunto il capitano di vascello -.

Non so ancora spiegare le emozioni, ma sicuramente sarò una persona diversa, più arricchito". La cerimonia è stata aperta dall'esibizione dei paracadutisti della Folgore, planati sulla banchina, mentre sul palco si esibivano gli ottoni della fanfara dei Bersaglieri. "La protagonista della tappa di Darwin è stata l'emozione - le parole del presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano -, amplificata dalla lontananza dall'Italia.

Qui c'è una grande comunità, che ha una grande fame di Italia, delle eccellenze del nostro Paese".



