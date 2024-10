Inaugurato Villaggio Italia a Darwin, made in Italy in Australia

Ha aperto ufficialmente i battenti, al Convention Centre di Darwin, in Australia, il Villaggio Italia, l'expo itinerante che accompagna il giro del mondo dell'Amerigo Vespucci, giunto alla sua 24/ma tappa. Da oggi, e fino a lunedì prossimo, sarà possibile accedere gratuitamente alla struttura per poter partecipare a talk e conferenze ma anche a proiezioni cinematografiche e mostre immersive sul Made in Italy.

Alla cerimonia, che si è svolta sul molo proprio all'ombra del Vespucci, hanno partecipato il viceministro del Made in Italy Valentino Valentini, l'ambasciatore italiano in Australia Paolo Crudele, l'ammiraglio ispettore capo Pietro Covino e Gioacchino Alfano, il presidente di Difesa Servizi, la società che gestisce e coordina il Villaggio Italia.

"E' una vetrina dal vivo di ciò che l'Italia può dimostrare - le parole di Alfano -. Sono orgoglioso di poter mostrare a chi è qui in Australia, compresi tanti emigrati italiani, brand e aziende importanti del nostro Paese. L'accoglienza che stiamo ricevendo dimostra che siamo un grande popolo e un grande Paese, però non possiamo fermarci qui, dobbiamo tutti fare la nostra parte".



