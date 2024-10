Darwin accoglie il Vespucci, domani apre Villaggio Italia

Una sala conferenze da 450 posti, un'esposizione multimediale, talk, conferenze e mostre per un'esperienza immersiva nel made in Italy attraverso le eccellenze del Paese. Questo è il Villaggio Italia, l'expo itinerante che da domani aprirà i battenti a Darwin, Australia, dove ieri ha attraccato l'Amerigo Vespucci nell'ambito della 24/ma tappa del suo tour mondiale.

L'iniziativa, fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, unisce la tradizionale attività di addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare e la promozione dell'Italia nel mondo. Durante i tre giorni di apertura del Villaggio, saranno organizzati incontri, dibattiti e talk che spazieranno dalla solidarietà alla ricerca, passando per la cultura ed il cinema. Ogni giorno l'esposizione ospiterà anche un'esibizione della storica fanfara dell'ottavo Reggimento Bersaglieri della Brigata "Garibaldi", già protagonista sia a Darwin sia nella città di Palmerstone, sempre nel Territorio del Nord.

All'interno del Villaggio sarà possibile immergersi nelle bellezze italiane grazie a un'esposizione multimediale che presenterà l'Italia attraverso il suo artigianato, la sua cultura, i volti, i paesaggi e i panorami simbolo del Paese.

Sarà esposta, come avviene in ogni tappa mondiale del Tour Vespucci, anche l'opera "La David" di Jago. Per i visitatori, che potranno accedere gratuitamente al centro congressi di Darwin dove ha sede il Villaggio, ci sarà anche la possibilità di visitare la mostra "Italia Geniale" realizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal ministero della Difesa in collaborazione con Adi Design Museum dedicata al design italiano. Nei giorni di apertura è in programma anche una conferenza sull'iniziativa dello "Spirito di Stella", il catamarano completamente accessibile per i disabili. che dall'1 luglio 2023, esattamente come il Vespucci, sta facendo il giro del mondo.

Il lavoro di ricerca dedicato agli ecosistemi marini che nave Vespucci sta portando avanti durante il suo tour sarà al centro del workshop dal titolo "Vespucci incontra l'ecosistema marino" realizzato insieme al Maeci e all'ambasciata italiana a Canberra. Il Villaggio Italia proporrà ai visitatori molti contenuti dedicati alle attività di protezione degli habitat marini e costieri, alle "aree marine protette" sulla salvaguardia delle bellezze ambientali ed artistiche sommerse, sulle attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino. Come nelle tappe di Los Angeles e Tokyo il ministero del Turismo ed Enit saranno protagonisti con una serie di appuntamenti tra cui la conferenza dedicata al tema del "Turismo di ritorno".

L'inaugurazione del Villaggio è in programma domani alle 10:30 (le 2 in Italia) alla presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, dell'ambasciatore in Australia Paolo Crudele, del presidente di Difesa Servizi Gioacchino Alfano e del comandante del Vespucci, il capitano di Vascello Giuseppe Lai.



