Morto uno dei due pinguini gay di Sidney, il loro amore un'icona

E' morto in Australia a 11 anni uno dei partner di una coppia di pinguini gay diventata dal 2018 una icona in tutto il mondo per la loro unione frutto di un incontro al Sea Life Sydney Aquarium. Tra i due era scoppiato un amore durato tutta la vita e avevano anche 'adottato' due uova di una pinguina deceduta, crescendo amorevolmente i due piccoli, Sphengic detto Lara e Clancy.

Ha commosso tutto l' Acquario la reazione di Magic e della colonia alla morte di Sphen: Magic, 8 anni, è stato portato dai suoi curatori a vedere il corpo del compagno, affinchè capisse che non sarebbe tornato. Ha iniziato immediatamente a cantare, ha riferito la struttura, seguito in coro dall'intera colonia ospitata.

"L'attenzione del team è ora rivolta a Magic, che presto si preparerà per la sua prima stagione riproduttiva senza il compagno", ha detto il direttore generale dell'acquario Richard Dilly. "La perdita di Sphen è straziante per la colonia di pinguini, il team e tutti coloro che sono stati ispirati o positivamente influenzati dalla storia di Sphen e Magic", ha aggiunto, auspicando che il triste evento faccia "riflettere e celebrare la vita di Sphen, ricordando che icona fosse".

Citata nel programma scolastico australiano e nella serie Netflix Atypical, la coppia di Sydney ha avuto un impatto "incommensurabile" in tutto il mondo "come simbolo di uguaglianza e tramite per la causa della conservazione", osserva l'acquario.

Di una specie subantartica, i pinguini 'gentoo' vivono in media tra i 12 e i 13 anni e vivono notoriamente legami monogami e di grande affetto.

Magic e Sphen stavano insieme da sei anni: si erano visti ed inchinati l'uno all'altro, in un chiaro gesto di corteggiamento.





