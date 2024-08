Nuova Zelanda, caramelle con metanfetamina in pacchi beneficenza

Un ente di beneficenza che si occupa di senzatetto ad Auckland, in Nuova Zelanda, ha distribuito inconsapevolmente nei suoi pacchi alimentari caramelle contenenti dosi potenzialmente letali di metanfetamina, dopo che i dolci erano stati donati da un cittadino. Lo riporta la Cnn sottolineando che lo staff della Auckland City Mission ha reso noto di avere iniziato a contattare fino a 400 persone per rintracciare i pacchi che potevano contenere i dolci.

La polizia neozelandese ha aperto un'indagine penale.

Secondo la New Zealand Drug Foundation, un'organizzazione per il controllo e la politica antidroga che per prima ha testato le caramelle, la quantità di metanfetamina contenuta in ogni caramella era fino a 300 volte superiore al livello che una persona assumerebbe normalmente e poteva essere letale.

I dolciumi avevano un valore di mercato elevato di 1.000 dollari neozelandesi (608 dollari) ciascuno, il che suggerisce che la donazione da parte di un ignoto membro del pubblico sia stata accidentale e non un attacco deliberato, ha affermato Birks Ang, portavoce della fondazione.



