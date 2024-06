Assange non potrà tornare negli Usa senza autorizzazione

Julian Assange non potrà tornare negli Stati Uniti a meno che non gli venga concesso il permesso, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia americano dopo il patteggiamento e la messa in libertà del fondatore di Wikileaks. "In conformità con l'accordo di dichiarazione di colpevolezza, ad Assange è vietato tornare negli Usa senza autorizzazione", ha affermato il ministero in una dichiarazione pubblicata mentre il 52enne australiano è in volo per Canberra.

Il jet privato con a bordo Assange è decollato dal territorio americano delle Isole Marianne Settentrionali dopo la sentenza.





