Branco di 60-70 balene si arena su una spiaggia in Australia

Un branco di circa 60-70 balene pilota si è arenato a Cheynes Beach, sulla costa meridionale dell'Australia occidentale, ad est di Albany. Quasi il doppio di quel numero era stato visto ammassarsi lungo la spiaggia da ieri, come ha segnalato il responsabile del Cheynes Beach Caravan Park, Allan Marsh, a The Guardian.

"Probabilmente si sono arenate da poco", ha detto: "Numerose sono ancora vive... siamo in grado di spingerne al largo alcune".

I responsabili del servizio faunistico di Wa Parks and Wildlife Service sono sulla spiaggia per tentare in tutti i modi di riportare verso il largo i cetacei, noti come delfini o balene pilota a causa del loro comportamento gregario. Il Dipartimento per la biodiversità, la conservazione e le attrazioni sta guidando le operazioni mentre i residenti si sono riuniti sulla spiaggia per cercare di dare aiuto.

"Comprendiamo la preoccupazione dei visitatori in questo momento e apprezziamo le offerte di aiuto dei volontari", ha affermato il servizio per la fauna selvatica, secondo quanto riporta il Guardian: "Tuttavia, la sicurezza delle persone e delle balene è la nostra priorità principale, quindi chiediamo che il pubblico non si avvicini alla spiaggia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA