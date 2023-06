L'Australia introdurrà un divieto nazionale sui simboli nazisti

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Fino a un anno di carcere in caso di esibizioni pubbliche della svastica o dei simboli delle SS. La notizia arriva dall'Australia che, secondo quanto riportato dalla Bbc, è pronta a introdurre un divieto nazionale sui simboli nazisti nel tentativo di reprimere alcuni gruppi di estrema destra negli ultimi tempi più attivi nel Paese.

"Non c'è posto in Australia per i simboli che glorificano gli orrori della Shoah," ha detto il procuratore generale Mark Dreyfus, il quale ha fatto sapere che il divieto include il commercio e l'esposizione pubblica di bandiere, bracciali, magliette, insegne e la pubblicazione di simboli online che promuovono l'ideologia nazista. La legislazione non coprirà invece il saluto nazista, lasciato alla discrezione delle autorità statali di polizia, mentre la svastica e i simboli SS potranno continuare a essere espositi per fini accademici educativi, artistici, letterari, giornalistici o scientifici.

