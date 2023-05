Terremoto magnitudo 7.5 in Nuova Caledonia, allerta tsunami

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Una scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 13:57 (le 4:57 in Italia) al largo della Nuova Caledonia, nell'Oceano Pacifico sudoccidentale vicino all'Australia. Ed è scattata l'allerta tsunami.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 6 km di profondità ed epicentro in mare non lontano dall'isola Grande Terre. Il Centro d'allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) stima che un maremoto sia "possibile sulle coste entro un raggio di 1.000 km attorno all'epicentro del terremoto". (ANSA).