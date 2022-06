Australia, Sydney spenga la luce la sera contro crisi energia

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Il ministro dell'Energia australiano ha esortato le famiglie del New South Wales, lo stato che comprende anche Sydney, a spegnere le luci la sera per affrontare la crisi energetica. Lo riporta la Bbc sottolineando che i ministro Chris Bowen ha invitato a limitare l'uso dell'elettricità a due ore a sera se "hanno un'alternativa".

L'invito arriva dopo che il principale mercato elettrico all'ingrosso dell'Australia è stato sospeso a causa dell'aumento dei prezzi.

"Se hai la possibilità di scegliere quando eseguire alcune attività, non farle dalle 6 alle 8" di sera, ha detto durante una conferenza stampa in tv a Canberra. (ANSA).