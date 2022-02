Blinken in Australia per incontro Quad, poi Fiji e Hawaii

(ANSA) - HONOLULU, 04 FEB - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in Australia la prossima settimana per una riunione ministeriale del gruppo Quad che coinvolgerà anche i suoi omologhi di India e Giappone, per discutere della sicurezza marittima e della cooperazione contro il Covid. Lo riferisce il dipartimento di Stato in un comunicato.

Blinken si recherà anche alle isole Fiji, nella prima visita di un segretario di Stato americano dal 1985, e quindi alle Hawaii, il 12 febbraio, per un incontro trilaterale con i suoi omologhi di Giappone e Corea del Sud sulla Corea del Nord. Se pur non menzionata direttamente nel comunicato l'ascesa della Cina nell'area sarà al centro dei vari colloqui di Blinken.

(ANSA).