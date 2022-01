Covid:virus dilaga nel Pacifico, lockdown a Samoa e Kiribati

(ANSA) - SYDNEY, 22 GEN - Le isole di Kiribati e Samoa sono entrate in lockdown oggi dopo una impennata di contagi da Covid dovuta ad arrivi dall'estero che hanno interrotto due anni quasi indenni dalla pandemia.

Fino all'inizio di questo mese, Kiribati non aveva segnalato neanche un solo caso di Covid, mentre Samoa ne aveva registrati solo due dall'inizio della pandemia, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità.

Ora le autorità di entrambi i Paesi sono state costrette a mettere in atto una serie di misure restrittive dopo che decine di passeggeri su un volo per Kiribati dalle Fiji, i primi ad arrivare nella nazione dalla riapertura dei confini, sono risultati positivi al virus. E a Samoa le restrizioni sono scattate dopo che i casi legati a un volo di rimpatrio da Brisbane sono saliti a 15, ha detto il primo ministro Fiame Naomi Mata'afa.

Le restrizioni aumenteranno a partire da domani e tutti i contagiati, ritenuti affetti dalla variante Omicron, sono stati messi in quarantena, ha aggiunto. La capitale di Kiribati, che ospita quasi la metà dei 120.000 abitanti del Paese, sarà sottoposta a restrizioni dopo aver registrato i suoi primi casi tra gli abitanti.

Le misure entrate in vigore prevedono che i residenti restino in casa se non per procurarsi il cibo o assistenza sanitaria.

Non è chiaro quanto durerà il lockdown, ma un precedente annuncio ipotizzava fino a giovedì prossimo.

Secondo i dati dell'OMS, circa il 62% della popolazione di Samoa è completamente vaccinata, mentre circa il 34% della popolazione di Kiribati è sottoposta a doppia vaccinazione.

