Australia: esplode gioco gonfiabile, muoiono 4 bambini

(ANSA-AFP) - ROMA, 16 DIC - Quattro bambini sono morti, e molti altri sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale è esploso durante una festa di fine anno in Australia.

"Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti - ha detto la polizia dello stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi".

