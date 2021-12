Isole Salomone: capitale sorvegliata per sfiducia a premier

(ANSA-AFP) - HONIARA, 06 DIC - In vista del voto di sfiducia previsto per oggi contro il primo ministro delle Isole Salomone Manasseh Sogavare, le forze internazionali di pace vigilano sull'ordine pubblico nella capitale Honiara, nel timore di ulteriori disordini.

Forze armate e polizia hanno istituito posti di blocco attorno al parlamento e hanno isolato le strade del centro.

L'opposizione ha presentato una mozione per estromettere Sogavare accusandolo di corruzione e utilizzando fondi cinesi per sostenere il suo governo. "Ha intenzionalmente compromesso la nostra sovranità per il suo guadagno politico personale", ha detto il leader dell'opposizione Matthew Wale in aula all'inizio del dibattito sulla mozione.

La polizia ha imposto il divieto di vendita di alcolici a Honiara nella speranza di evitare il ripetersi dei disordini con morti e feriti avvenuti meno di due settimane fa. A placare gli animi erano intervenute le forze di pace australiane, delle Fiji, di Papua Nuova Guinea e della Nuova Zelanda dopo che la polizia locale era stata sopraffatta. (ANSA-AFP).