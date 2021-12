Australia: Cleo, il processo al rapitore rinviato al 24 gennaio

(ANSA-AFP) - PERTH, 06 DIC - Il processo all'uomo accusato di aver rapito la bimba di quattro anni Cleo Smith dal campeggio in cui si trovava con la sua famiglia è stato rinviato al 24 gennaio su richiesta del suo avvocato.

La piccola era sparita nella notte dalla tenda in cui dormiva con i suoi genitori nell'Australia occidentale ed è stata ritrovata 18 giorni dopo in una casa nella cittadina costiera di Carnarvon, a pochi chilometri da dove era scomparsa. Il suo rapitore, il 36enne Terence Darrell Kelly, è apparso in tribunale in collegamento video dal carcere di massima sicurezza in cui è detenuto ma non ha parlato.

Secondo la polizia, l'uomo avrebbe agito da solo e non avrebbe alcun legame con la famiglia. (ANSA-AFP).