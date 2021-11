Scontri nelle isole Salomone dopo tentato assalto Parlamento

(ANSA) - HONIARA, 25 NOV - Nuovi disordini sono scoppiati oggi nella capitale delle Isole Salomone, Honiara, secondo quanto riferito da testimoni, il giorno dopo che manifestanti hanno tentato di assaltare il parlamento chiedendo le dimissioni del primo ministro Manasseh Sogavare.

"Ci sono folle in movimento, il clima è molto teso", ha detto all'AFP un residente di Honiara, mentre i media locali hanno riferito di saccheggi. La polizia ha usato gas lacrimogeni.

Poco prima il premier delle Isole Salomone, Manasseh Sogavare, ha affermato che i responsabili "saranno assicurati alla giustizia...Nessuno è al di sopra della legge, queste persone dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni".

Centinaia di persone che chiedevano le dimissioni di Sogavare hanno marciato nuovamente verso il parlamento, bruciando una vicina capanna di paglia prima di trasferirsi nella Chinatown di Honiara, incendiando una stazione di polizia e saccheggiando negozi prima che la polizia sparasse gas lacrimogeni per disperdere la folla.

Sogavare ha ordinato un coprifuoco immediato in tutta Honiara. "Il blocco di 36 ore consentirà alle forze dell'ordine di indagare a fondo sugli autori degli eventi di oggi e di prevenire ulteriori distruzioni illegali di proprietà", ha affermato in una dichiarazione.

Secondo quanto riferito, le violenze hanno coinvolto un gruppo di manifestanti che questa settimana si sono recati a Honiara dalla vicina isola di Malaita per protestare contro la decisione di spostare le alleanze diplomatiche da Taiwan alla Cina, presa nel 2019. (ANSA).