Nuova Zelanda annuncia la fine del lockdown a Auckland

(ANSA) - WELLINGTON, 22 NOV - La Nuova Zelanda porrà fine, all'inizio di dicembre, al lockdown anti Covid in vigore da tre mesi e mezzo nella città più grande del paese, Auckland, adottando una nuova strategia per combattere il coronavirus: Lo ha dichiarato il primo ministro Jacinda Ardern, precisando che, a partire dalle 23:59 ora locale del 2 dicembre, la Nuova Zelanda adotterà una nuova risposta al Covid-19 volta a contenere la variante Delta, piuttosto che tentare di eliminarla del tutto.

"La dura verità è che la Delta è qui e non se ne andrà", ha detto ai giornalisti. "E anche se nessun Paese è riuscito a eliminare completamente la variante Delta, la Nuova Zelanda è in una posizione migliore di altri per affrontarla".

Finora il governo Andern aveva puntato alla completa eliminazione del virus, una politica 'zero-Covid', con rigide misure di contenimento, rigorosa tracciabilità dei contatti e severi controlli alle frontiere nonostante la malattia abbia ucciso solo una quarantina di persone su una popolazione di cinque milioni.

Il nuovo sistema è una sorta di 'semaforo' per designare il livello di contenimento: il verde significa praticamente nessun controllo del virus, l'arancione richiede l'uso della mascherina in determinati luoghi mentre il rosso consente ai soli vaccinati l'accesso alle attività in pubblico.

Auckland è attualmente isolata dal resto della Nuova Zelanda; i posti di blocco verranno rimossi il 15 dicembre. Rimarranno in vigore rigide regole di quarantena per gli arrivi internazionali, ma il governo si è impegnato ad alleggerirli dall'inizio del prossimo anno. (ANSA).