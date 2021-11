Premier Australia Morrison risponde a Macron, il bugiardo è lui

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Continua lo scontro tra Francia e Australia sull'Aukus, il famigerato accordo sui sottomarini siglato da governo di Scott Morrison con Usa e Gran Bretagna, a scapito di Parigi. Dopo che il presidente francese Emmanuel Macron, a margine del G20 di Roma, aveva detto di essere certo che il premier australiano "gli aveva mentito" Morrison ha riposto di non essere intenzionato ad accettare "insulti" e "calunnie" .

"Ho le spalle larghe, posso farcela", ha detto il premier australiano a margine della Cop26 di Glasgow. "Ma non intendo accettare calunnie e insulti", ha aggiunto utilizzando l'espressione gergale 'sledging' che nel gergo del calcio si usa per definire le provocazioni che un giocatore rivolge ad un altro per innervosirlo durante una partita. (ANSA).