Clima: premier Australia snobba la Cop26, non credo parteciperò

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il primo ministro australiano Scott Morrison ha lasciato intendere che potrebbe disertare la storica conferenza sul clima delle Nazioni Unite in programma a Glasgow il prossimo novembre. "non ho ancora preso una decisione.... ma un è un altro viaggio all'estero....e ho passato molto tempo in quarantena", ha detto in un'intervista al quotidiano West Australia.

Il vertice Cop26, che si terrà dal 1 al 12 novembre in Scozia sotto la presidenza della Gran Bretagna e in partnership con l'Italia, sarà il più importante appuntamento globale sulla crisi climatica degli ultimi anni. L'Australia, uno dei principali esportatori al mondo di carbone e gas, è uno dei 200 paesi che dovrebbero presentare all'incontro un piano aggiornato per i tagli alle emissioni da qui al 2030. Ma il governo di Morrison continua a non prendere alcun impegno e a non delineare un'agenza precisa per arrivare ad emissioni zero nel 2050, nonostante sia il Paese sia il più inquinante in rapporto al numero di abitanti.

"Devo concentrarmi suI Covid. L'Australia riaprirà proprio in quei giorni, ci saranno molte questioni da affrontare", ha detto ancora il premier australiano. (ANSA).