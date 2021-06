Australia: vice premier senza mascherina a Sydney, multato

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il vice primo ministro australiano Barnaby Joyce ha ricevuto una multa da 300 dollari australiani (circa 189 euro) perché beccato senza la mascherina in una stazione di servizio, nonostante il lockdown anti-coronavirus a Sydney.

Altre sedici persone sono state multate ieri perché non indossavano la mascherina in un luogo chiuso e 18 hanno ricevuto un'ammonizione. Sydney e gran parte del New South Wales sono in lockdown dal 26 giugno e per almeno due settimane a causa di un focolaio di casi di variante Delta. (ANSA).