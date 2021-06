Cinema: Russell Crowe annuncia nuovo studio in Australia

(ANSA) - SYDNEY, 17 GIU - La cittadina turistica australiana di Coffs Harbour, sulla costa nord del New South Wales, avrà presto un importante studio cinematografico grazie al suo più celebre residente, Russell Crowe.

L'attore ha infatti svelato ieri il suo progetto ai media: stabilire un nuovo film studio per progetti di scala minore, in risposta all'arrivo di produttori da tutto il mondo in un Paese considerato una delle location più al sicuro dal Covid.

La struttura sorgerà vicino al villaggio turistico Pacific Bay Resort, dove potranno alloggiare anche le famiglie degli attori, e sarà complementare con quelle di Sydney e della Gold Coast, ha sottolineato Crowe. "Dopo molti anni, ho riflettuto su come poter combinare il luogo in cui vivo e il mio lavoro", ha aggiunto.

Mentre si prevede che i Fox Studios di Sydney ed i Village Roadshow Studios della Gold Coast continueranno ad attrarre film ad alto budget, il complesso di Crowe ospiterà progetti di scala minore, sia australiani sia internazionali. La struttura sarà formata da quattro teatri di posa, impianti di post-produzione, uno studio di animazione, una scuola di cinema e bacini per filmare scene sull'acqua.

Grandi star del cinema fra cui Nicole Kidman e Tom Hanks sono sbarcati in Australia per nuove produzioni. Julia Roberts e George Clooney girano 'Ticket to Paradise' nel nord dell'Australia. I Fox Studio di Sydney sono prenotati a breve per Marvel Movies, mentre George Miller ha annunciato di recente piani per girare il prossimo anno nell'arido entroterra di Sydney il prequel di Mad Max, 'Furiosa'. (ANSA).