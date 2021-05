Vaccini: Australia, al via Pfizer in farmacia e medici base

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Milioni di australiani potranno ricevere il vaccino anti-coronavirus Pfizer dal medico di famiglia e in farmacia dopo che l'ente regolatore Therapeutic Good Administration (TGA) ha autorizzato la conservazione fino a un mese in regolari frigoriferi.

Prima d'ora il vaccino Pfizer-BioNTech doveva essere custodito a temperature inferiori ai 70 gradi, limitando così la distribuzione a centri di vaccinazione dotati di speciali mezzi di refrigerazione. L'approvazione della TGA segue di pochi giorni quella della Food and Drug Administration in Usa. Il ministro federale della Salute Greg Hunt ha definito la decisione della TGA "un importante sviluppo". "Le farmacie diventano così un partner fondamentale della terza fase del programma di vaccinazione in tutto il paese", ha aggiunto.

Il cambiamento delle condizioni di stoccaggio è stato accolto dal presidente dell'Australian Medical Association, Omar Khorshid, come "un'ottima notizia, che elimina le restrizioni delle logistiche della catena del freddo". (ANSA).