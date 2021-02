Premier Australia attacca Fb, arroganti e deludenti

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il premier australiano Scott Morrison ha replicato duramente alla decisione di Facebook di limitare la visione e la condivisione di notizie in Australia definendola "arrogante e deludente". Lo riporta la Bbc.

La misura è stata presa dal social media creato da Mark Zuckerberg in risposta alla proposta di legge australiana di costringere i giganti del tech come Facebook e Google a pagare le notizie condivise sulle loro piattaforme.

"La decisione di togliere l'amicizia all'Australia è arrogante quanto deludente. Sto discutendo con i leader di altri Paesi della questione. Non ci faremo intimidire", ha detto Morrison. (ANSA).