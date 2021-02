Nuova Zelanda, assorbenti gratis in tutte le scuole

Tutte le scuole in Nuova Zelanda offriranno a partire da giugno assorbenti e altri prodotti gratis alle alunne con l'obiettivo di sconfiggere il fenomeno della 'povertà mestruale'. Lo riporta la Bbc. Il governo neozelandese è infatti preoccupato che molte studentesse non vadano a scuola quando hanno il ciclo perche' non possono permettersi di acquistare gli assorbenti.

"I giovani non dovrebbero rinunciare all'istruzione a causa di qualcosa che è parte della vita di metà della popolazione", ha dichiarato la premier Jacinda Ardern precisando che un alunno su 12 in Nuova Zelanda salta la scuola per la 'povertà mestruale'. La misura costerà al governo circa 18 milioni di dollari da qui al 2024.

La Scozia è stato il primo Paese al mondo a rendere gratuiti gli assorbenti e altri prodotti legati al ciclo.