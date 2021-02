Covid: Australia impone quarantena arrivi dalla Nuova Zelanda

L'Australia ha sospeso il 'corridoio' con la Nuova Zelanda per gli arrivi esenti da obbligo di quarantena a causa del lockdown imposto la notte scorsa nella città di Auckland. Lo ha reso noto il dipartimento della Sanità australiano, secondo quanto riporta la Cnn.

La Nuova Zelanda ha imposto ieri un lockdown di tre giorni ad Auckland dopo la scoperta di tre casi di coronavirus trasmessi localmente. Secondo quanto si è appreso successivamente tutti e tre i casi sono legati alla variante inglese.

I viaggiatori provenienti dalla Nuova Zelanda dovranno adesso trascorrere un periodo di 14 giorni in uno degli appositi hotel del Paese, hanno annunciato le autorità australiane.

Intanto la Nuova Zelanda e l'Australia hanno ricevuto le prime consegne dei vaccini anti Covid prodotti dalla Pfizer, rispettivamente 60mila e oltre 142mila dosi: lo hanno annunciato i rispettivi premier, secondo quanto riporta la Cnn. In Australia le vaccinazioni cominceranno il 22 febbraio, mentre in Nuova Zelanda sabato prossimo. Oltre al vaccino Pfizer, l'Australia ha raggiunto accordi per l'acquisto di 53,8 milioni di dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca e 51 milioni di quello prodotto dalla Novavax, ma questi ultimi due non sono stati ancora approvati dalle autorità.

Il Pakistan ha segnalato 1048 casi di coronavirus e 26 morti nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero dei servizi sanitari nazionali. Dall'inizio della pandemia il Paese conta un totale di 564.077 contagi e 12.333 morti. Nelle ultime 24 ore 910 persone sono guarite, portando il numero complessivo delle persone guarite a 525.979. I pazienti in condizioni critiche al momentoi sono 1.680.