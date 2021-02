Nuova Zelanda:vittoria Maori,niente più cravatta alla Camera

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Dopo aver cacciato il leader del partito Maori dall'Aula perché indossava un ciondolo in pietra verde al posto della cravatta, il parlamento della Nuova Zelanda è tornato su suoi passi e ha deciso che quell'indumento non sarà più considerato obbligatorio.

"Una vittoria per le generazioni future", ha commentato Rawiri Waititi che ieri aveva definito la cravatta un "cappio coloniale" e allo speaker della Camera che insisteva affinché la indossasse aveva replicato che si trattava di una questione di "identità culturale".

"Questa decisione significa che il parlamento è un luogo in cui le persone possono esprimere liberamente la propria identità", ha commentato il deputato alla trasmissione della Bbc Newsday. "Tutta questa vicenda ha sempre riguardato la più grande cause della soggiogazione che i Maori hanno subito negli ultimi 181 anni", ha sottolineato. (ANSA).