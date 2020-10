Francia: Nuova Caledonia,chiuse urne referendum indipendenza

(ANSA-AFP) - NOUMEA, 04 OTT - Alle 18.00 ora locale (le 09.00 in Italia) si sono chiusi i 304 seggi in Nuova Caledonia, arcipelago francese strategico di 270.000 abitanti nel Sud Pacifico, in cui si è votato per il secondo referendum sull'indipendenza, caratterizzato da una mobilitazione senza precedenti, ben superiore a quella del primo scrutinio due anni fa. Per conoscere i risultati saranno necessarie diverse ore.

Il presidente francese Emmanuel Macron parlerà alle 13:00 dall'Elysee Palace. Nel maggio 2018 aveva affermato che "la Francia sarebbe meno bella senza la Nuova Caledonia".

Quasi 180.598 elettori dell'arcipelago, colonizzato nel 1853 e dotato di notevoli riserve di nichel, furono invitati a rispondere alla domanda: "vuoi che la Nuova Caledonia ottenga la piena sovranità e diventi indipendente?". Il "no" vinse con il 56,7%, un risultato più serrato del previsto.

Oggi, un'ora prima della chiusura degli uffici, l'affluenza è stata del 79,63%, 6 punti in più rispetto al primo referendum, secondo l'Alto Commissariato. (ANSA-AFP).