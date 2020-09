Morte 380 delle balene spiaggiate in Tasmania

(ANSA) - HOBART, 23 SET - Nonostante un grande sforzo per salvarle, già 380 delle balene arenate da giorni in Tasmania sono morte. Lo hanno reso noto i soccorritori, impegnati per cercare di liberare i circa 500 cetacei, dei globicefali. "Ne sono rimasti circa 30 ancora vivi, ma la buona notizia è che ne abbiamo salvati 50", ha detto Nic Deka, responsabile del servizio di parchi e fauna della Tasmania. (ANSA).