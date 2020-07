Coronavirus: Australia chiude i confini tra due suoi Stati

- ROMA, 06 LUG - Il confine tra i due stati più popolosi dell'Australia, Victoria e New South Wales (NSW), verrà chiuso dopo il picco di casi Covid-19 registrati a Melbourne. Lo riferisce la Bbc online.

L'epidemia scoppiata nella capitale di Victoria ha visto centinaia di casi nelle ultime due settimane, oltre il 95% delle nuove infezioni australiane. Finora, i due stati avevano mantenuto i confini aperti anche quando altri li avevano chiusi.

La chiusura, a partire da mercoledì, limiterà il viaggio a tutti coloro che avranno i permessi.

Il premier di Victoria, Daniel Andrews, ha dichiarato che si è trattato di una decisione congiunta presa con il primo ministro Scott Morrison e il premier del New South Wales, Gladys Berejiklian.

"Questa è una di quelle misure precauzionali - è una di quelle cose che penso ci aiuteranno in termini più ampi a contenere la diffusione del virus", ha detto Andrews.