Qingdao: siglati 99 progetti di investimento estero

(XINHUA) - QINGDAO, 21 GIU - Al terzo vertice delle multinazionali di Qingdao, che si è concluso oggi a Qingdao nella provincia dello Shandong in Cina orientale, sono stati firmati 99 importanti progetti di investimento estero.

I progetti, che comprendono investimenti complessivi per 15,6 miliardi di dollari, riguardano le tecnologie informatiche di nuova generazione, le nuove energie e i materiali, le attrezzature di alto livello, l'industria chimica di alto livello e altri settori.

Zeng Zanrong, vicegovernatore esecutivo dello Shandong, ha dichiarato che i progetti comportano ingenti investimenti e interessano molte nuove tecnologie, hanno buone prospettive di sviluppo e saranno di stimolo per l'economia locale.

Secondo gli organizzatori, al summit in presenza hanno partecipato 476 multinazionali e 186 aziende Fortune 500, rispettivamente 58 e 30 in più rispetto all'edizione precedente.

(XINHUA)