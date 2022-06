In Italia azienda cinese potenzia eolico offshore

(XINHUA) - GUANGZHOU, 21 GIU - Al largo del porto di Taranto, sorge un parco eolico dotato di dieci turbine provenienti dalla Cina e si prevede che nei suoi 25 anni di operatività contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 730.000 tonnellate.

In qualità di primo parco eolico offshore del Mediterraneo, 'Beleolico', questo il nome del progetto, impiega le turbine eoliche di Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd., una società che si occupa di nuove energie con sede a Zhongshan, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

L'azienda non solo ha fornito attrezzature come i motori principali, le pale, le torri, i sistemi di controllo e gli spargitori, ma ha anche sottoscritto un contratto per un progetto ventennale volto a fornire servizi di gestione e manutenzione per l'intero ciclo di vita.

"La nostra azienda presta fede alla strategia di sviluppo della propria tecnologia da anni, e ora gli sforzi stanno finalmente dando i loro frutti", afferma Zhang Qiying, presidente e Cto di Mingyang Smart Energy.

La cerimonia per il completamento del progetto Beleolico si è tenuta lo scorso aprile. La struttura si trova in un'area a bassa velocità del vento, con una profondità dell'acqua che varia da 3 a 18 metri e una velocità media annuale del vento di 5,2 m/s, simile a quella della maggior parte delle zone costiere della Cina.

Le imprese eoliche cinesi coltivano da molti anni tecnologie che sfruttano i venti a bassa velocità e proprio grazie a questo sono in grado soddisfare in larga misura la domanda del mercato mediterraneo.

Il progetto ha adottato la tecnologia avanzata di azionamento semidiretto e ha personalizzato la soluzione a bassissima velocità del vento tenendo conto della situazione del Mediterraneo, migliorando notevolmente l'indice di redditività degli investimenti per i clienti. Secondo Zhang, le imprese cinesi si distinguono anche per i costi contenuti e per la completezza delle catene di approvvigionamento.

Lo sviluppo dell'energia eolica in Cina si confronta con topografie complesse, che non solo comportano molteplici esigenze e sfide in scenari diversi, ma spingono anche le imprese locali a crescere rapidamente, spiega Zhang.

Il progetto è stato realizzato in stretta conformità con gli standard e le pratiche commerciali europee, il che rappresenta anche una profonda collaborazione internazionale. Questo vede coinvolto il proprietario italiano Renexia, il subappaltatore olandese per il sollevamento Van Oord e il subappaltatore italiano Ivpc per l'installazione, oltre a Natixis che si è occupata dei finanziamenti.

"L'Italia ha standard progettuali molto rigidi e richiede un processo di certificazione multicanale, il che rappresenta una sfida per il nostro progetto", precisa Zhang, sottolineando che la soluzione a bassissima velocità del vento e la massima capacità di generazione hanno contribuito alla cooperazione.

Secondo un rapporto pubblicato nel 2019 dalla European Wind Energy Association, l'Unione europea prevede di distribuire 450 GW di energia eolica offshore come passo verso la realizzazione della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, di cui 70 GW dovrebbero essere destinati al Mediterraneo e ad altre aree marine dell'Europa meridionale.

Nel Mediterraneo e in Europa c'è ancora un ampio spazio di applicazione della tecnologia cinese: "Abbiamo avviato progetti dimostrativi in Spagna e Francia", spiega Zhang per poi aggiungere: "Continueremo a migliorare la nostra partecipazione al mercato europeo e ad espandere il nostro business internazionale". (XINHUA)