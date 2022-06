Covid: Pechino segnala 5 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 21 GIU - Pechino ha registrato 5 nuove infezioni da Covid-19 trasmesse a livello locale nelle prime 15 ore di oggi, secondo quanto dichiarato da Liu Xiaofeng, vice capo del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, durante una conferenza stampa.

Di questi casi, 3 sono stati rilevati tra le persone in quarantena per osservazione, mentre 2 sono stati identificati attraverso lo screening di massa.

A Pechino sono attualmente presenti 3 aree a medio rischio e un'area ad alto rischio per il virus. (XINHUA)