Covid: 9 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 21 GIU - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 9 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 6 a Shanghai e 3 a Pechino. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Quanto agli asintomatici a trasmissione locale, ne sono stati identificati 25 in totale in 6 suddivisioni a livello provinciale compresi lo Jilin con 10, il Liaoning con 6 e Shanghai con 3.

A seguito della guarigione di 68 pazienti dimessi ieri, restano degenti per ricevere le adeguate cure negli ospedali della Cina continentale 809 persone.

Nella stessa giornata non vi è stata la segnalazione di nuovi decessi dovuti al Covid-19 mentre il bilancio delle vittime ammonta a 5.226. (XINHUA)