Cina: stanziati 200 mln di yuan per inondazioni

PECHINO, 21 GIU - La Cina ha stanziato martedì 200 milioni di yuan (circa 29,92 milioni di dollari) dai fondi centrali per il soccorso in caso di calamità, in seguito ai ripetuti temporali che hanno colpito le aree meridionali del Paese asiatico.

I fondi di emergenza, assegnati dal ministero delle Finanze e da quello della Gestione delle Emergenze, saranno utilizzati per sostenere gli sforzi di controllo delle inondazioni e di soccorso in caso di disastri nelle province di Fujian, Jiangxi e Hunan, oltre che nella regione autonoma di Guangxi Zhuang.

Le recenti precipitazioni nel bacino del fiume delle Perle nel sud della Cina hanno colpito alcune parti del Guangdong e del Guangxi, spingendo ieri le autorità ad attivare una risposta di emergenza di livello II. Anche la provincia orientale di Jiangxi ha aggiornato il livello di emergenza per il controllo delle inondazioni al livello II nella serata di ieri.

La Cina ha un sistema di risposta alle emergenze di controllo delle inondazioni a quattro livelli, con il livello I che è il più urgente e grave.

Dopo l'ingresso nella stagione delle alluvioni, la Cina ha stanziato 560 milioni di yuan per aiutare i governi locali nel controllo delle inondazioni e nei soccorsi in caso di disastri.

