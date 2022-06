Cina: shopping online riflette ripresa dei consumi

(XINHUA) - PECHINO, 21 GIU - Al termine del festival dello shopping del 18 giugno, i consumatori cinesi hanno dato il via a un boom dei consumi di metà anno.

Durante il festival, il totale degli ordini effettuati su JD.com, colosso cinese dell'e-commerce, ha raggiunto il record di 379,3 miliardi di yuan (circa 56,7 miliardi di dollari).

Il totale delle ore di livestreaming sulla piattaforma di e-commerce Douyin, versione cinese di TikTok, ha raggiunto 40,45 milioni di ore, aiutando le vendite del suo shop online ad aumentare del 514% rispetto all'anno precedente.

"Nella prima settimana del festival, gli ordini del nostro negozio online sulla piattaforma di e-commerce di Pinduoduo sono aumentati di circa tre volte rispetto allo stesso periodo di aprile e maggio", ha dichiarato Zhang Man, membro del personale del produttore cinese di abbigliamento sportivo Xtep.

Secondo Pinduoduo, l'acquisto di alcuni prodotti sulla piattaforma, tra cui make-up, elettrodomestici, abbigliamento e prodotti agricoli, ha registrato un significativo rialzo dal lancio dell'evento.

Durante il festival dello shopping, diverse piattaforme di e-commerce hanno lanciato una serie di politiche di sostegno per le piccole e medie imprese che si trovano ad affrontare la pressione dell'aumento dei costi.

JD.com ha fornito alle imprese una serie di servizi finanziari, tra cui il rimborso differito e la riduzione o l'esenzione da interessi e commissioni.

Douyin ha investito 2,5 miliardi di yuan in agevolazioni per sostenere le imprese colpite dall'epidemia di Covid-19.

Pinduoduo ha salvato alcune aziende attraverso sussidi logistici e altre misure.

Ma le piattaforme hanno favorito anche i consumatori durante l'evento. JD.com ha emesso buoni sconto per quasi 1 miliardo di yuan a Pechino, Shenzhen, Chengdu, Changsha e altre città.

Oltre alle piattaforme di e-commerce, anche le autorità locali di tutto il Paese hanno adottato politiche simili per promuovere ulteriormente i consumi. (SEGUE)