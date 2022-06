Cina: shopping online riflette ripresa dei consumi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 21 GIU - Da maggio ad agosto, la metropoli meridionale di Shenzhen offrirà ai consumatori che acquistano elettrodomestici idonei sussidi pari al 15% del prezzo di vendita. Ogni consumatore potrà ricevere un contributo fino a 2.000 yuan in totale.

Le province con abbondanti risorse turistiche, tra cui Sichuan, Hainan e Fujian, hanno adottato misure come l'emissione di incentivi e buoni sconto per incrementare i consumi.

"Lo shopping durante il festival è stato davvero un buon affare", ha dichiarato un residente di Pechino di nome Hu.

"Ormai sono abituato a fare acquisti online. C'è ancora un forte bisogno e desiderio di consumo, nonostante l'epidemia abbia avuto un certo impatto".

"Gli eventi promozionali di metà anno offrono ai consumatori opportunità di consumo online convenienti e un'esperienza di acquisto efficiente, spingendo un maggior numero di piattaforme e di imprese commerciali tradizionali e di servizi a parteciparvi", ha dichiarato Ren Xingzhou, ex direttore dell'Istituto di ricerca sull'economia di mercato del Centro di Ricerca e Sviluppo del Consiglio di Stato.

"In questo modo gli eventi hanno promosso la crescita dei consumi, migliorandone al contempo la qualità", ha aggiunto Ren.

