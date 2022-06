Cina: medico italiano, 'Chengdu mia seconda casa'

(XINHUA) - CHENGDU, 21 GIU - "Vivo a Chengdu da quasi 7 anni e mi sono gradualmente abituata al ritmo del lavoro e della vita qui". Ad affermarlo, Lucia Clara Orlandini presso un ufficio del Centro di Radioterapia del Sichuan Cancer Hospital mentre indossa un camice bianco. Sulla sua scrivania c'è un computer portatile acceso sul cui schermo si notano alcuni articoli di letteratura medica in inglese. Negli ultimi giorni infatti, Lucia si sta occupando della revisione della letteratura d'avanguardia della ricerca radiologica estera per prepararsi a presentare tale esperienza al Sichuan Cancer Hospital. Nel 2015, Lucia è arrivata nel Sichuan insieme a suo marito che lavora come pilota. Da allora si è stabilita a Chengdu, capoluogo della provincia di Sichuan, ed è diventata direttrice accademica di ingegneria fisica presso il Centro di Radioterapia del Sichuan Cancer Hospital. Prima di arrivare in Cina, Lucia è stata direttrice del Dipartimento di Fisica Medica del Centro Tumori dell'Ospedale Generale di Firenze, con oltre 20 anni di esperienza clinica in fisica delle radiazioni. Sotto la costante promozione di Lucia, negli ultimi anni il Sichuan Cancer Hospital ha stabilito relazioni di cooperazione con diverse istituzioni mediche accademiche in Italia. Molti giovani medici di Chengdu infatti si sono recati in Italia per approfondire gli studi, favorendo lo sviluppo del Sichuan in termini di tecnologia medica, ricerca scientifica e formazione clinica.

Come prima fisica sanitaria per la radioterapia oncologica non cinese a tempo pieno in Cina, nel 2017 Lucia è stata insignita del 'Tianfu Friendship Award' dal Governo della Provincia del Sichuan e anche i suoi sforzi sono stati riconosciuti.

"Le condizioni della strumentazione sanitaria del Sichuan sono molto buone. Le attrezzature mediche qui sono molto avanzate e l'ospedale è molto attento ai pazienti. È ottimo!" afferma Lucia, ricordando che al suo arrivo si era sentita un po' a disagio. Adesso invece, che si è gradualmente adattata al ritmo di lavoro di Chengdu e questa è diventata la sua seconda città natale. Nel tempo libero infatti, la 52enne si è integrata a poco a poco nella vita di Chengdu. Lucia ha una personalità allegra e le piace fare amicizia così nei fine settimana invita gli amici di Chengdu ad andare al parco, imparare a cucinare il pollo Kung Pao del Sichuan e a giocare a mahjong.

"Mi piace andare nei parchi e ora qui ce ne sono molti.

All'arrivo nei parchi si può notare che tutti bevono tè, chiacchierano e ballano la 'square dance', il che mi fa sentire molto bene." racconta Lucia. (XINHUA)