Cina: medico italiano, 'Chengdu mia seconda casa' (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 21 GIU - Come prima fisica sanitaria per la radioterapia oncologica non cinese a tempo pieno in Cina, nel 2017 Lucia è stata insignita del 'Tianfu Friendship Award' dal Governo della Provincia del Sichuan e anche i suoi sforzi sono stati riconosciuti.

"Le condizioni della strumentazione sanitaria del Sichuan sono molto buone. Le attrezzature mediche qui sono molto avanzate e l'ospedale è molto attento ai pazienti. È ottimo!" afferma Lucia, ricordando che al suo arrivo si era sentita un po' a disagio. Adesso invece, che si è gradualmente adattata al ritmo di lavoro di Chengdu e questa è diventata la sua seconda città natale. Nel tempo libero infatti, la 52enne si è integrata a poco a poco nella vita di Chengdu. Lucia ha una personalità allegra e le piace fare amicizia così nei fine settimana invita gli amici di Chengdu ad andare al parco, imparare a cucinare il pollo Kung Pao del Sichuan e a giocare a mahjong.

"Mi piace andare nei parchi e ora qui ce ne sono molti.

All'arrivo nei parchi si può notare che tutti bevono tè, chiacchierano e ballano la 'square dance', il che mi fa sentire molto bene." racconta Lucia. (XINHUA)