Cina: imprese statali assumeranno più laureati

(XINHUA) - PECHINO, 21 GIU - Secondo la Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà statale, quest'anno le imprese statali cinesi assumeranno un maggior numero di laureati nell'ambito degli interventi volti a incrementare l'occupazione.

In occasione di un recente incontro sull'occupazione dei laureati, la Commissione ha esortato tutte le imprese statali amministrate a livello centrale e i dipartimenti locali ad ampliare il proprio bacino di selezione e di talenti per creare maggiori opportunità di lavoro.

Secondo la Commissione, oltre che potenziando le selezioni online e in presenza, le aziende di Stato dovrebbero lanciare le loro iniziative di reclutamento estivo il prima possibile.

Nel 2022 la Cina dovrebbe registrare la cifra record di 10,76 milioni di nuovi laureati nelle università del Paese, con un aumento di 1,67 milioni rispetto all'anno precedente.

I laureati sono considerati un obiettivo chiave della politica del Paese a favore dell'occupazione. La Cina ha lanciato una serie di campagne per promuovere le assunzioni spostando i colloqui di lavoro online, incentivando le aziende ad aumentare i propri dipendenti e aprendo le porte delle grandi città ai laureati. (XINHUA)