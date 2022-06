Cina: Heilongjiang dà addio a ultimo treno a carbone

(XINHUA) - HARBIN, 21 GIU - Alle 17:25 di domenica, il treno lento numero 6286/7 è uscito dalla stazione di Mudanjiang, nella provincia nordorientale cinese dell'Heilongjiang, segnando il 'pensionamento' ufficiale dell'ultimo treno a carbone in circolazione nella suddivisione.

Secondo il China Railway Harbin Group, il treno lento è stato in funzione per oltre mezzo secolo ed era l'unico treno passeggeri tra la città di Mudanjiang e la città di Changting.

Il viaggio di 74 km di sola andata, che attraversa vaste foreste e campi innevati, dura due ore e sei minuti, passando attraverso tre grandi stazioni e facendo otto fermate. Sebbene il treno si fermi spesso e si muova lentamente, è comunque il mezzo di trasporto preferito da molti abitanti del luogo.

Tuttavia anche adesso che il treno, alimentato dall'elettricità, è stato dotato di aria condizionata, i passeggeri sono entusiasti di viaggiare: "La carrozza è molto più fresca e il prezzo del biglietto è rimasto accessibile. Lo trovo molto conveniente", afferma Zhang Aijia, uno dei residenti locali.

Wang Dongchang, un altro residente, viaggia su questo treno diverse volte alla settimana per portare le sue uova e le sue oche a Mudanjiang per la vendita: "Posso partire la mattina e tornare a casa la sera. Per me il treno è come un autobus", spiega, aggiungendo che un viaggio può fargli guadagnare fino a 100 yuan (circa 14,9 dollari).

Cong Guizi, 56 anni, è invece un capotreno che si occupava della caldaia e dell'approvvigionamento idrico del treno: "In passato, dovevo accendere il fuoco nella caldaia diverse ore prima che il treno partisse. Era normale essere ricoperti di cenere di carbone in inverno e completamente sudati in estate.

Durante un viaggio venivano bruciati in media 850 kg di carbone".

Il China Railway Harbin Group era quello che disponeva del maggior numero di treni lenti a carbone del Paese i quali, con le loro tariffe convenienti e le molte fermate, erano considerati una necessità per i residenti delle aree remote.

Negli ultimi anni, il gruppo ferroviario ha accelerato il ritmo di aggiornamento dei treni passeggeri e ha sostituito tutti i suoi convogli a carbone con nuovi mezzi dotati di aria condizionata. (XINHUA)