Cina: commercio estero Xinjiang +30% gen-mag

(XINHUA) - URUMQI, 21 GIU - La regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, ha registrato un commercio estero per oltre 67,4 miliardi di yuan (circa 10 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi di quest'anno, con un aumento del 30,9% rispetto al 2021.

La dogana di Urumqi, capoluogo della suddivisione, ha precisato che da gennaio a maggio la regione ha intrattenuto scambi commerciali con 157 Paesi e regioni.

Il commercio con i Paesi della Belt and Road è aumentato del 39,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 61 miliardi di yuan, pari al 90,6% delle importazioni ed esportazioni totali della regione. Per quanto riguarda invece gli scambi con i membri della Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) questi hanno raggiunto i 4,3 miliardi di yuan, con un aumento del 28,2% rispetto all'anno precedente.

Nel periodo di riferimento, il Kirghizistan è rimasto il principale partner commerciale dello Xinjiang, con scambi per oltre 23 miliardi di yuan, in crescita del 425% rispetto all'anno precedente.

Wu Wei, funzionario della dogana di Urumqi, ha dichiarato: "Miglioreremo ulteriormente il livello di agevolazione del commercio, ridurremo i costi delle imprese commerciali e adotteremo misure pratiche per promuovere uno sviluppo di alta qualità del commercio estero dello Xinjiang". (XINHUA)